Tunceli Belediyesi'nin borç nedeniyle elektriği kesildi: Maçoğlu'ndan açıklama
Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, "Bu ödememe meselesi değil, üstten hizmet etmememizi sağlayan bir anlayışın parmağıdır" dedi.
Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.
Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.
MAÇOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, halka hizmet eden belediye binasının elektriğini kesmenin kamuyu zarara uğratmak olduğunu söyleyerek, “Biz bu durumda bizi zor durumda bırakanlara çağrımız nettir. Halkın vicdanında yargılanacaksınız. Şu anda ödemesini yaptığımız halde açmadığınız sayaçlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurumuzu yaptık. Asfalt tesisinin borcu kasımın 4’ünde ödenmiş, hala sayacı açılmıyor. Park ve bahçelerin ödemesini ağustosta yapmamıza rağmen hala açmıyorlar. Bu ödememe meselesi değil, üstten hizmet etmememizi sağlayan bir anlayışın parmağıdır. Gücümüz olanı ödemeye çalışıyoruz ama elektrik şirketine ait borç çok yüksek bir rakam olduğu için tamamını ödeyemiyoruz. Hükümet bütçeyle ilgili belediyelere ait bütçelerin geliştirmesi için çaba yürütsün. Bu kış ayında insanları soğuğa mahkum etmek cezalandırmaktır” ifadelerine yer verdi.
Maçoğlu ayrıca, enerji şirketinin önündeki çalışmanın mahallerde su kesintisinden kaynaklı olduğunu belirtti.
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