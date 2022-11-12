Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: Halkı karşı karşıya getirme çabalarını kınıyoruz

12 Kasım 2022 Cumartesi, 20:47

Tunceli Belediyesi öncülüğünde, 7 ilçenin belediye başkanlarınca Avrupa Birliği’nin (AB) de fon desteğiyle Sütlüce köyü yakınlarında 18 hektarlık alana yapımı planlanan ‘Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili Tunceli Belediyesinin projeden çekilmesine ilişkin meclis oylaması yapıldı.

Oy çokluğuyla projeye devam edilmesi yönünde karar çıkınca köylülerle belediye başkanı ve meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Mecliste Başkan Fatih Mehmet Maçoğluna, su dolu plastik bardak ve dövizler fırlatıldı ve başkan istifa sloganları atıldı.

“HALKI KARŞI KARŞIYA GETİRME ÇABALARINI KINIYORUZ”

Belediye çalışanlarına 10 kişilik bir gurubun saldırısı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medyada bu halkın kültürünü, yaşam biçimini bilmeyen ve bütün yaşamı kendi ideolojisine göre ayarlamaya çalışan bu anlayışın, insanların demokratik tepkisini bir linç kampanyasına çevirmeye çalışıp burada halkı karşı karşıya getirme çabasını kınadıklarını söyledi.

Maçoğlu, şöyle konuştu:

Doğru bulmuyoruz. Bakın il başkanın görevi burada halkı bölmek olmamalı, il başkanlarının görevi halkın barışını, bir arada yaşamını savunması gerekir. Ama biz biliyoruz yüz yıldır Dersim halkının neler çektiğini biz biliyoruz, hala devam ettiriyorlar. Onun içindir ki burada belediye meclis toplantısında belediye meclisinden önce ki günlerde yapmış olduğumuz toplantıda bu yazılı önerge verildiğinde meclisimizin tamamımın bu toplantıda sadece oylama yapılması gerektiğini başka bir tartışmanın yapılmaması gerektiğini ve bunun üzerine bir siyaset, politika olmaması gerektiğini en başta sizler sadece ve sadece verilen önergeyi oylamaya sunun dendi. Ondan kaynaklıydı. Cuma günkü mecliste hiçbir tartışma, görüşme sürdürmememizin sebebi, önceden alınmış olan meclisin kendi kararı.”

“İNSANLARI ZAN ALTINDA BIRAKMA ÇABASINI EMİN OLUN BU HALK BOŞA ÇIKARACAK”