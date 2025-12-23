Tunceli’de Belediye İşhanı'nın satışa çıkarılmasına tepki

Tunceli Belediyesi’ne ait iş hanı, 155 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhale 24 Aralık Perşembe gerçekleştirilecek.

Seçilmiş başkan ve belediye meclis üyeleri, kayyım yönetiminin kararına tepki göstererek, uygulamanın halkın iradesini hiçe saymak ve yerel demokrasiyi işlevsizleştirmek anlamına geldiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerin ve emekçilerin göçe zorlandığı bu kentte, iş hanının satışı Dersim’i daha da yalnızlaştıracak ve kent yaşamını çökertecektir. Bu yapı Dersim halkının emeğidir, hafızasıdır. Satışla birlikte kentin belleği, ortak yaşam alanları ve dayanışma kültürü tasfiye edilmek istenmektedir. Bu açık bir hafızasızlaştırma girişimidir. Geçici bir yönetim olmasına rağmen kayyum anlayışı bu kentte kalıcı ve derin tahribatlar yaratmaktadır. Bizler Dersim’in seçilmiş yerel yöneticileri olarak bu hukuksuzluğun karşısında duracağız. İş hanının satışından derhal vazgeçilmelidir."

"SATIŞ SÜRECİNDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR"

KESK Tunceli Şubeler Platformu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Belediye İşhanı’nın satış sürecinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz. Kamusal alanların satış yoluyla tasfiyesine değil; merkezi yönetim nezdinde belediyenin borç yükünün ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması yoluyla Dersim’in depreme hazırlanması için ayrı, yeterli ve güçlü bir bütçenin oluşturulmasına öncelik verilmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Yerel demokrasiyi, kamusal yararı ve yaşam hakkını esas alan yönetim anlayışının hayata geçirilmesini talep ediyoruz."