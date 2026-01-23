Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tunceli'de kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi... 'Artık yeter, biraz dursun'

Tunceli'de kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi... 'Artık yeter, biraz dursun'

23.01.2026 12:02:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Tunceli'de kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi... 'Artık yeter, biraz dursun'

Tunceli’de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı kentte su kesintileri yaşanıyor. Bir yurttaş, "Gerçekten de 'artık yeter' demek istiyoruz. Artık yeter, biraz dursun" dedi.

 

Tunceli’de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Tunceli Valiliği, Tunceli Belediyesi ve Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Tunceli genelinde 178 köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

Tunceli Merkez’de yaşayan Hasan Bıra isimli yurttaş ise kar yağışına "Gerçekten de 'artık yeter' demek istiyoruz. Artık yeter, biraz dursun. Yollarda biraz sakince yürüyelim. Köy yolları şuan kapalı. İnsanlar zor durumda. Ulaşım sağlanamıyor. İnşallah hak sesimizi duyar" sözleriyle isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Tunceli genelinde ölçülen en düşük sıcaklık, Ovacık ilçesinde -21,6 derece olarak kaydedildi. Aynı zaman diliminde ölçülen diğer en düşük sıcaklıklar ise şöyle oldu:

"Pülümür -16,8 derece, Tunceli Merkez -14,4 derece, Hozat -14,3 derece, Mazgirt -13,5 derece."

Tunceli'de bu ayın ilk yarısında ölçülen kar yağışı miktarının son 65 yılın ocak ayı ortalamalarını aştığı bildirilmişti.  

 

İlgili Konular: #Tunceli #kar yağışı

İlgili Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı: Bazı uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da kar yağışı: Bazı uçak seferleri iptal edildi Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, trafikte de aksamalar yaşandı.