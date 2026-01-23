Tunceli'de kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi... 'Artık yeter, biraz dursun'

Tunceli’de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Tunceli Valiliği, Tunceli Belediyesi ve Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Tunceli genelinde 178 köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

Tunceli Merkez’de yaşayan Hasan Bıra isimli yurttaş ise kar yağışına "Gerçekten de 'artık yeter' demek istiyoruz. Artık yeter, biraz dursun. Yollarda biraz sakince yürüyelim. Köy yolları şuan kapalı. İnsanlar zor durumda. Ulaşım sağlanamıyor. İnşallah hak sesimizi duyar" sözleriyle isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Tunceli genelinde ölçülen en düşük sıcaklık, Ovacık ilçesinde -21,6 derece olarak kaydedildi. Aynı zaman diliminde ölçülen diğer en düşük sıcaklıklar ise şöyle oldu:

"Pülümür -16,8 derece, Tunceli Merkez -14,4 derece, Hozat -14,3 derece, Mazgirt -13,5 derece."

Tunceli'de bu ayın ilk yarısında ölçülen kar yağışı miktarının son 65 yılın ocak ayı ortalamalarını aştığı bildirilmişti.