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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

18.06.2025 10:32:00
Güncellenme:
DHA
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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; toplam 270 gram esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine, özel Harekat polisleri ve dron desteğiyle, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda D.G., D.A., D.Ö., M.C.A., E.K., E.E., İ.C.K. ve D.D. adlı şüpheliler yakalandı.

Adres ve araçlarda narkotik köpeği Luna ile yapılan aramalarda; toplam 270 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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