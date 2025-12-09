Tunceli’de yasa dışı avcılığa milyonluk ceza!

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla Pertek, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yasa dışı avcılığa yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucu yasa dışı avlandığı belirlenen 7 kişiye toplam 1 milyon 96 bin 69 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca bir kişi, kaçak avlanmada kullanıldığı belirlenen ruhsatsız silah, susturucu ve aykırı mühimmatları bulundurduğu gerekçesiyle 6136 sayılı kanun kapsamında tutuklandı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, tüm birimlerin sahada denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Vatandaşların yasa dışı avcılık şüphesi ve benzeri durumları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı.