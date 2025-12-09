Bugün öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından yurttaşlar Tunceli fay hattı haritasını araştırmaya başladı. Peki, Tunceli'den fay hattı geçiyor mu? Tunceli'nin deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri? İşte, ayrıntılar...

TUNCELİ'DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Tunceli, Türkiye’nin diri fay haritasına göre aktif fay hatlarının üzerinde yer alan bir il konumundadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Yedisu segmenti, Ovacık Fayı ve Nazımiye Fayı gibi önemli fay hatları Tunceli çevresinde uzanmakta ve şehrin deprem riskini artırmaktadır. Bu nedenle Tunceli, birinci derece deprem bölgesi olarak kabul edilmektedir.

TUNCELİ'DE HANGİ İLÇELERDEN FAY HATTI GEÇİYOR?

Tunceli’de deprem riski il genelinde yüksek olmakla birlikte bazı ilçeler fay hatlarına daha yakın oldukları için daha yüksek risk taşımaktadır:

1. Pülümür

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Yedisu segmentine en yakın ilçelerden biridir.

Sık sık orta şiddetli depremler yaşanması, bölgenin aktif bir sismik kuşakta olduğunu gösterir.

2. Ovacık

Ovacık Fayı üzerinde yer alması nedeniyle yüksek deprem riski taşır.

İlçenin tamamı diri fay hattı etkisi altındadır.

3. Nazımiye

Nazımiye Fayı’nın etkisi altındadır.

Orta-yüksek deprem riski kategorisinde değerlendirilir.

4. Diğer ilçeler

Hozat, Mazgirt, Pertek ve Çemişgezek gibi ilçeler de Tunceli’nin genel fay zonları içinde yer aldığı için risk altındadır.

Zemin yapısı, yerleşim alanlarının konumu ve yakın çevredeki fay hareketleri bu ilçelerde de deprem riskini artırmaktadır.