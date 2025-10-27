Tunceli merkezli 31 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 60 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Tunceli merkezli bir operasyon kapsamında 1 adet kalem şeklinde el yapımı suikast silahı, 35 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 686 adet çeşitli çaplarda mermi, 129 adet kurusıkı mermi, 229 adet av tüfeği fişeği, 38 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 32 adet pala, bıçak ve muşta, 5 adet silah parçası, 6 adet silah yapımında kullanılan alet, 1 adet silah bakım kiti, 1 adet hassas terazi, 1 adet el telsizi, 2 gram esrar, 14 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 60 şüpheli yakalanırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 9 şüphelinin ise başka suçlamalardan tutuklu bulunduğu açıklandı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, yakalanan silah satıcılarının 3 ayrı kasten öldürme olayının failleriyle ve IŞİD terör örgütü üyesi bir kişiyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Söz konusu kişilere silah ve mühimmat temin ettikleri belirlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru için suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.