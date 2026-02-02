Tunceli OSB’de yoğun kardan 'çatı' çöktü: Yaklaşık 7 milyon liralık zarar oluştu!

Tunceli OSB'de pencere üretimi yapan bir fabrikanın çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Fabrika sahibi Ercan Alpaslan, çökme olayının cuma günü akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı vardı. Gerekli tedbirleri almıştık ancak eski binanın çatısında biriken kar, havaların aniden yumuşamasıyla çığ etkisi yaratarak yeni binanın üzerine düştü ve çökme meydana geldi" dedi.

"İŞLETMENİN NEREDEYSE TAMAMI ZARAR GÖRDÜ"

Çökme sırasında fabrikanın sevkiyata hazır alüminyum doğramalarının, araçların ve yeni temin edilen profillerin enkaz altında kaldığını ifade eden Alpaslan, “Malzemelerimizin tamamı kullanılamaz hale geldi. Bizi teselli eden tek şey can kaybının olmaması. Bunun dışında tablo çok ağır. Bu işletmeyi büyük emeklerle, tırnaklarımızla kazıyarak kente kazandırdık. Bu coğrafyada çığ tehlikesi var, kaya düşmeleri yaşanıyor. Ancak yaşanan bu olayda işletmenin neredeyse tamamı zarar gördü” diye konuştu.

Yetkililerden yeterli destek alamadıklarını belirten Alpaslan, şunları söyledi:

“İki gündür büyük bir afet yaşamış durumdayız. Ancak ne yazık ki bölgenin idarecilerinden, ilgili kurumlardan teknik destek göremedik. Biz maddi yardım talep etmiyoruz; enkazın kaldırılması ve hasar tespiti için teknik desteğe ihtiyacımız var. AFAD, belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Bize sadece dilekçe vermemiz söylendi. Oysa enkaz ortada.”

Hasar tespitine ilişkin bilgi veren Alpaslan, “Dün gelen teknik personelin yaptığı ön incelemeye göre zararın 6,5 ile 7 milyon lira arasında olduğu ifade edildi” şeklinde konuştu.