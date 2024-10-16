Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden Ahmet Kalker yakalandı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine karıştığı belirtilen Ahmet Kalker canlı olarak yakalandığını açıkladı.

Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden Ahmet Kalker yakalandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:01

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, düzenlediği basın toplantısında ilde yapılan kritik bir terör operasyonuyla ilgili duyuruda bulundu.

Tekbıyıkoğlu, "İlimizde 1995 ve 2000 yılları arasında 25'i jandarma 2'si Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan PKK/KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker isimli terörist düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" açıklaması yaptı.  


Etiketler: #Bülent Tekbıyıkoğlu #Tunceli

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