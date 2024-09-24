Tunceli’nin göç hikayesi kitaplaşıyor
Yıllar içinde nüfusu azalan ve son yıllarda özellikle Kanada’ya dış göç veren Tunceli’nin göç hareketliliği kitaplaştırıyor.
Akademisyenler Hüseyin Ağuiçenoğlu, İmran Gürtaş, Sibel Taş ve araştırmacı yazar Mesut Özcan tarafından gün geçtikçe nüfusu düşen ve son yıllarda Kanada’ya dış göç vermeye başlayan Tunceli’nin farklı tarihsel dönemlerde yaşadığı göç süreçleri kitaplaştırıyor. Son genel seçimlerde milletvekili sayısı 2’den 1’e düşürülen Doğu Anadolu ilinin göç süreçlerinin kitapta kapsamlı bir şekilde ele alınması ve göçün bölgedeki tarihsel, toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçlarının akademik bir çerçevede irdelenmesi hedefleniyor. Kitabın Ekim 2025 tarihinde okuyucularla buluşması bekleniyor.
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