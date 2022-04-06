Tunceli’de 3.3 büyüklüğünde deprem
Tunceli’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, yaklaşık 7 kilometre olarak bildirildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.53’de merkez üssü Ovacık ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, yaklaşık 7 kilometre olarak bildirildi.
İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Video Haberler
- Kavuncu'ya saldırıya 1 yıl hapis istemi
- Milli parkta yangın
- Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
- Çayevine 'sahte içki' baskını
- İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam
- 'Affını isteme vakti gelip çattı'
- Ramazan kolisi ne kadara doldu? Fiyatlar dudak uçuklattı
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
- Avrupa'yı sarsan olay: Kasıtlı mı, kaza mı?
- Deprem her yerde!
En Çok Okunan Haberler
- Destici'den asgari ücretle ilgili çağrı
- 2 ilde fuhuş operasyonu
- İlk çeyrekte 708 bin 523 gayrimenkul satışı yapıldı
- Rusya'da otomobil satışları martta yüzde 63 düştü
- Sigara kullanımı dişlerde bakterileri artırıyor!
- Cinsel istismar iddiasıyla öldürülmüştü
- Almanya'da yakın tarihin en büyük neo-nazi operasyonu
- Altay maç tekrarı için resmen başvurdu
- Karadeniz'de mayın paniği!
- TFF başkanlığı için flaş iddia!