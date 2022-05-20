Tunceli’de 3.5 büyüklüğünde deprem!

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.29 sıralarında merkez üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.