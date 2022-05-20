Tunceli’de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Tunceli’nin Hozat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 09:06
Tunceli’de 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.29 sıralarında merkez üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. 


Tunceli deprem

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