AFAD, İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı yapmaya hazırlanıyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi merkezli deprem senaryosu üzerinden masa başı uzantılı saha tatbikatı gerçekleştirecek.

AA
17 Mayıs 2022 Salı, 10:13

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/afad-istanbulda-genis-capli-deprem-tatbikati-yapmaya-hazirlaniyor-1936721

 

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