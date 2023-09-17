Tunceli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde çıkan ormanı yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü ormanlık alanında öğleden sonra yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine yangının olduğu bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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