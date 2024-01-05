Tunceli'de dehşet: Yurt dışından dönen husumetlisini, evinin önünde bekleyip, öldürdü
Tunceli’de Kaya Doğan (42), yurt dışından döndüğünü öğrendiği husumetlisi Gündüz Çelik’i (41) evinin önünde bekleyip, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mazgirt ilçesi Karsan köyünde, öğle saatlerinde Kaya Doğan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Gündüz Çelik’in çalışmak için gittiği yurt dışından döndüğünü öğrendi.
Doğan, Çelik’in evinin önünde beklemeye başladı. Otomobille evinin önüne gelen Çelik’i gören Kaya Doğan, onu araçtan silah zoruyla indirerek av tüfeğiyle vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Çelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Gündüz Çelik’in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Jandarma ekiplerinin gözaltına alındığı Kaya Doğan’ın işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- Bir ilanın perde arkası!
- 3 ilde hayvan pazarları şap şüphesiyle kapatıldı
- CHP'den ’anayasa mitingi’ kararı!