Tunceli'de eğitime kar engeli!
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli il merkezinde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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