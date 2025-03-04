Tunceli'de eğitime kar engeli!

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Tunceli'de eğitime kar engeli!
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 08:51

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli il merkezinde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #buzlanma #Hava koşulları #Tunceli valiliği #taşımalı eğitim

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