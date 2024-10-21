Tunceli’de feribot seferleri yeniden başladı

Şiddetli fırtına nedeniyle durdurulan Elazığ-Çemişgezek arasındaki feribot seferleri, rüzgarın hafiflemesiyle yeniden başladı.

Tunceli’de feribot seferleri yeniden başladı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:43

Elazığ ve Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına, kara ve deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Yoğun rüzgar nedeni ile Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak durduruldu.

Ulaşımda mağdur olan vatandaşlar bu süre zarfında Pertek güzergahını kullanırken rüzgarın hafiflemesiyle Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri yeniden başladı.


Etiketler: #Tunceli #feribot seferleri #Feribot

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