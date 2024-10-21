Tunceli’de feribot seferleri yeniden başladı
Şiddetli fırtına nedeniyle durdurulan Elazığ-Çemişgezek arasındaki feribot seferleri, rüzgarın hafiflemesiyle yeniden başladı.
Elazığ ve Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına, kara ve deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.
Yoğun rüzgar nedeni ile Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak durduruldu.
Ulaşımda mağdur olan vatandaşlar bu süre zarfında Pertek güzergahını kullanırken rüzgarın hafiflemesiyle Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri yeniden başladı.
Etiketler: #Tunceli #feribot seferleri #Feribot
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