Tunceli'de şüpheli çanta paniği

Yayınlanma: 25.09.2024 - 23:52

Güncelleme: 25.09.2024 - 23:52

Atatürk Mahallesi’nde Tunceli- Elazığ karayolu üzerindeki üstgeçidin altında sahipsiz çantanın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle ekipler, çevredeki vatandaşlara evlerinin balkonlarında durmamalarını istedi.

Ekiplerin uyarısının ardından çanta, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamayla açılmayan çanta, ikinci kez fünyeyle patlatıldı.

Yapılan incelemede, çantadan kırtasiye malzemeleri çıktı. Yapılan incelemelerin ardından cadde araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.