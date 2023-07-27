Tunceli’de fırında silahlı kavga: 3 yaralı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan alacak-verecek kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:44
Tunceli’de fırında silahlı kavga: 3 yaralı
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Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir fırında iddiaya göre fırına gelen M.K. ile fırın işletmecisi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile M.K., belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Olayda fırında çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTILAR VAR

Yaralılar ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Ambulans Tunceli

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