Tunceli’de fırında silahlı kavga: 3 yaralı
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan alacak-verecek kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı.
Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir fırında iddiaya göre fırına gelen M.K. ile fırın işletmecisi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile M.K., belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Olayda fırında çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTILAR VAR
Yaralılar ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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