Tunceli’de fırında silahlı kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:44

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:45

Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir fırında iddiaya göre fırına gelen M.K. ile fırın işletmecisi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile M.K., belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Olayda fırında çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTILAR VAR

Yaralılar ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.