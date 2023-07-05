Tunceli’de araç köprü üzerinde kaza yaptı: Sürücü kayıp

Tunceli’de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada olay yerinde bulunamayan sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 07:00
Tunceli’de araç köprü üzerinde kaza yaptı: Sürücü kayıp
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Mameki Köprüsü’nde, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi istikametinden gelen sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AAS 481 plakalı otomobil, köprü girişinde kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekiplerin incelemesinde otomobil içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığı görüldü. Ekipler, kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı.


Tunceli kaza

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