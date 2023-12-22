Tunceli’de kar: 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:38

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli’de gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışla birlikte Pülümür, Nazimiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kent genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekiplerince ilçe merkezindeki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarında çalışma başlattı.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli- Erzincan karayolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile Hozat ile Ovacık ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde temizlik çalışması başlattı.