Hakkari’de 22 köy yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulanan 22 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde bulunan Merzan, Kıran ve Berçelan mahallerindeki ara yollarda ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Belediye karla mücadele ekibi muhtemel şiddetli bir kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.
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