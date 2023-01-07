Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 15:04

Güncelleme: 07.01.2023 - 15:04

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Yağışla birlikte Ovacık ilçesinde 14, Nazimiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise Tunceli- Erzincan karayolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla çalışma yapıyor.