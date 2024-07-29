Tunceli'de minibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 07:39
Tunceli'de minibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 AHM 649 plakalı minibüs, Tunceli-Erzincan kara yolu Cankurtaran mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, ambulanslarla Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.


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