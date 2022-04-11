Tunceli'de şarampole yuvarlanan araçtan Gülistan Doku davasının savcısı çıktı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:22

Tunceli merkezden yola çıkan önce Hozat’a oradan da Pertek yönüne hareket eden Avukat Arif Yıldız yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil gece saat 22:00 sıralarında Kayışoğlu Rampası mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Halktv.com.tr'den Ferit Demir'in haberine göre; araçta, Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın da olduğu öğrenildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulans ile Hozat Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan avukat Arif Yıldız askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Avukat Arif Yıldız’ın dün gece ameliyata alındı. Hayati tehlikesi devam eden Yıldız’ın tedavisi youn bakımda sürüyor. Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl’ın ise hayati tehlikeyi atlattıkları durumlarının iye gittiği öğrenildi.

NÖBETÇİ SAVCI İKİ KEZ İNCELEME YAPTI

Hozat Cumhuriyet Savcılığı’nda görevli nöbetçi savcı, kaza sonrası ve sabah erken saatlerde kaza yerinde ve araç üzerinde inceleme yaptı. Savcı, otomobilin ilçe jandarma komutanlığına götürülmesini istedi. Kaza ile ilgili Hozat Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

HAKİM VE SAVCI KORUMA OLMADAN YOLA ÇIKMIŞ

Mahkeme Başkanı Küçükbaşol ile Cumhuriyet savcı Akıl'a yakın koruma tahsis edildiği ancak her iki ismin de kaza sırasında yanlarında yakın korumalarının bulunmadığı tespit edildi.

Tunceli’de 2012 yılında Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun’un lojmandan çıkarken PKK’liler tarafından şehit edilmesinden sonra ilde görevli bütün hakim ve savcılara yakın koruma polisi tahsis edilmişti. Savcı ve hakimin koruma olmadan il merkezinden ilçe merkezlerine gidişlerine izin verilmiyor.

"BİLGİ VERMELERİ GEREKİRDİ"

Üst düzey askeri yetkili mahkeme başkanı ile cumhuriyet savcısının yola çıkmadan önce jandarma ekiplerine bilgi vermesi ve yolda güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti. Ancak böyle bir bilgi ya da talep jandarma ekiplerine ulaşmış değil. Konu, cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturuluyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Küçükbaşol ile Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl’ın neden korumasız ve güvenlik birimlerine bilgi vermeden yola çıktıklarının araştırıldığını belirtti.