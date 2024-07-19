Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosuna 1 gözaltı

Tunceli'de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il örgütünün de olduğu grubun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Grup ile polis arasında arbede çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 21:31
Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosuna 1 gözaltı
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Tunceli’de Sanat Sokağı’nda toplanan, aralarında DEM Partililerin de olduğu grup TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik basın açıklaması yapmak istedi.

Güvenlik güçleri yapılacak açıklamanın, suç unsuru olacağını belirterek gruba izin vermedi.

Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı. 


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