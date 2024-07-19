Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosuna 1 gözaltı
Tunceli'de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il örgütünün de olduğu grubun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Grup ile polis arasında arbede çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.
Tunceli’de Sanat Sokağı’nda toplanan, aralarında DEM Partililerin de olduğu grup TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik basın açıklaması yapmak istedi.
Güvenlik güçleri yapılacak açıklamanın, suç unsuru olacağını belirterek gruba izin vermedi.
Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Emeklilik sistemi sil baştan mı?
- Tahliye kararı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Küresel kesinti sistemleri durdurdu
- Başkanın yakın koruması intihar etti
- 'Bundan utandığınızı hiç aklıma getirmedim'
- Bankalar, havayolu şirketleri ve medya hizmet dışı kaldı
- Hacıosmanoğlu'nun eski açıklamaları yeniden gündem oldu!