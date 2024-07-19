Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosuna 1 gözaltı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 21:31

Güncelleme: 19.07.2024 - 21:31

Tunceli’de Sanat Sokağı’nda toplanan, aralarında DEM Partililerin de olduğu grup TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik basın açıklaması yapmak istedi.

Güvenlik güçleri yapılacak açıklamanın, suç unsuru olacağını belirterek gruba izin vermedi.

Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı.