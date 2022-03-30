Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.
Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. 1062 personelle yapılan, iz bulma köpekleri ve hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda; teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda; 800 kilo amonyum nitrat, 3 kilo TNT patlayıcı, 1 antitank mayını, 1 pil bloku, 40 büyük pil, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilo kükürt, 13 testere, 5 kilo çivi, 2 balyoz ve 10 metre sera naylonu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi.
İlgili Haberler
- Tunceli'de otomobilde esrar: 3 kişi gözaltına alındı
- Tunceli’de elektrik zamları protesto edildi
- Tunceli'de doktor, kadın hastasına tacizden tutuklandı
Video Haberler
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Kandilli açıkladı: Bahar ve yaz ayları nasıl geçecek?
- Disney+ Türkiye'nin yayın tarihi ve fiyatı belli oldu
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…