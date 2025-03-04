Tunceli’de yoğun kar yağışı: 131 köy yolu kapandı

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli’de yoğun kar yağışı: 131 köy yolu kapandı
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:40

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları ile ilçe yollarında kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.


Etiketler: #Tunceli #kar yağışı

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