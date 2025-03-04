Tunceli’de yoğun kar yağışı: 131 köy yolu kapandı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:40

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:40

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları ile ilçe yollarında kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.