Tüneli kapatıp kamyonet üstünde dans ettiler!
Esenler'de asker uğurlaması yapan bir grup, kamyonetleriyle girdikleri tüneli trafiğe kapattı. Bununla da yetinmeyen şoförler, araçlarının tavanına çıkarak dans ettikleri anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde geçen günlerde asker uğurlaması için kamyonetleriyle konvoy yapan bir grup, girdikleri tüneli kapattı.
Araçlarından inerek müzik açan şoförler, kamyonetlerinin tavanına çıkıp dans ederek kutlama yaptı.
Asker eğlencesi sırasında tüneldeki diğer araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sürücülerden biri o anları "Esenler'de sıradan bir asker eğlencesi" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
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