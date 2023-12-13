Saniye saniye kaydedildi... Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:47

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:47

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde silahlar patladı.

Edinilen bilgiye göre; Beşevler Meydanı'nda düzenlenen bir sokak düğününde, yanlarında çocukların da olduğu kalabalık bir grup, yolu trafiğe kapattı. Kalabalık grup arasındaki H.T. ile D.D., belindeki silahları çıkarıp, art arda havaya ateş etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye atmak' suçundan adliyeye sevk edildi.