Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: Uçak acil iniş yaptı

Türkiye'den sınır dışı edilerek ülkesi Tunus'a gönderilen yolcu, Türk Hava Yolları (THY) uçağında kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaparken, Tunuslu yolcu gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:11
Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: Uçak acil iniş yaptı
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Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu yolcu ülkesine gönderilmek üzere saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçağa bindirildi.

Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra yolcu, kabin memura saldırdı. Kabin memurunun yüzüne darbe almasının ardından uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş izin istedi.

Olay nedeniyle uçağın kapısına polis ekipleri yönlendirildi. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından Tunuslu yolcu gözaltına alındı.

Yüzüne darbe alan kabin memuru hastaneye götürüldü. Tunuslu yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yakıt alan uçak gecikmeli olarak tekrar Tunus’a gitmek için havalandı.


uçak kabin memuru THY Türk Hava Yolları

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