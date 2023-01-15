72 kişi taşıyan uçak düştü: Ölü sayısı 67'ye yükseldi
Yeti Havayollarına ait 68 yolculu uçak, Nepal'in Pokhara kentinde düştü. Yetkililer, kaza sonrası bulunan ölü sayısının 40 kişi olduğunu açıkladı.
Nepal'in başkenti Katmandu'dan Pokhara kentine gitmekte olan Yeti Havayolları uçağı, 68 yolcu ve 4 mürettebatı ile düştü.
Yeti Havayolları sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın eski havaalanı ile Pokhara Uluslararası Havaalanı arasında düştüğünü belirtti.
Bartaula, uçakta bulunanlar arasında beş Hintli, dört Rus, bir İrlandalı, iki Güney Koreli, bir Avustralyalı, bir Fransız ve bir Arjantin vatandaşının bulunduğunu söyledi.
Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntü ve videolarda kaza bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.
??#BREAKING: Passenger Jet With At Least 70 People On Board Crashes— R A W S G L ?? B A L (@RawsGlobal) January 15, 2023
°?? #Nepal | #Asia
Yeti Airlines flight from Kathmandu crashes in Pokhara, Nepal, with 72 people onboard with at least 70 people are dead pic.twitter.com/tbEM3zW9DR
Nepal Sivil Havacılık Otoritesine (CAAN) göre, olaya yerel halk, güvenlik personeli ve ambulans kurtarma için seferber edildi.
CAAN tarafından yapılan açıklamada, "İç hatlar uçağı, Seti Boğazı'ndan saat (TSİ) 10:50'de Pokhara Uluslararası Havaalanı ile temas kurdu. Sonra da düştü" denildi.
AFP'nin haberine göre polis, 67 kişinin öldüğünün doğrulandığını söyledi.
Arama kurtarma çalışmalarına yardım eden bir kişi, "Uçağın yarısı yamaca, diğer yarısı ise Seti nehrinin geçidine düştü" ifadesinde bulundu.
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