Tüplü dalış yaptığı sırada kayboldu... Kurtarma çalışması sürüyor!
Çeşme'de gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte tüplü dalış yaptığı sırada kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
İzmir’in Çeşme ilçesinde Ildır Körfezi’nde gece saatlerinde Ömer Çakır ve arkadaşı tüplü dalış için denize girdi.
Bir süre sonra Çakır’la irtibatı kaybeden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.
Bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Karada da jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.
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