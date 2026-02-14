Turan Erol Sanat Ödülleri verildi

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “Turan Erol Sanat Ödülü”nü kazananlar belli oldu.

Yalçın Gökçebağ, Prof. Zahit Büyükişliyen, Prof. Aydın Ayan, Prof. Bünyamin Özgültekin, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Elif Erol Demirbağ ve İbrahim Karaoğlu’ndan oluşan seçici kurul, 228 genç sanatçının yapıtını ele aldı.

İlk değerlendirmedeki elemelerden sonra 40 sanatçının yapıtı arasından 1 sanatçı ödüle, 5 sanatçı mansiyona ve 34 sanatçının yapıtları da sergilemeye değer bulundu.

SAMİ GEDİK, 2025 YILI TURAN EROL SANAT ÖDÜLÜ’NE DEĞER GÖRÜLDÜ

Resminde, suretinin anlık gerçekliğini ayrıntılarla ve yoğun bir duygu alanı içinde tanımlayan, incelikli bir görsellikle kendi biçemini kurduğu gerekçesiyle Sami Gedik, 2025 yılı Turan Erol Sanat Ödülü’ne değer görüldü.

Emrah Akkayüz, Uğur Küçükkaya, Mehtap Dursun, Burak Erim ve Melisa Uzun, çağdaş sanatın yenilikçi ruhunu, cesaretini ve duyarlığını taşıyan yapıtlarıyla mansiyon aldılar.

Abdulaziz Özdemir, Ahmet Apaydın, Ahmet Can, Betül Beyza Bayram, Betül Odabaşı, Buse Akın, Buse Erdağı, Buse Karakoyun, Büşra Şerif Oruç, Damla Karadere Eyüpoğlu, Deniz Ulaş Atlı, Eda Çay, Eda Nur Okay, Elçin Mustafayev, Elif Su Yıldız, Emre Efe, Emre Karayiğen, Ercan Kabadayı, Eren Kenar, Ferhat Çubukçu, Furkan Gölgen, Gamze Özel, Gizem Şanlı, Hatice Kandemir, İrem Karagöz Terzi, Kenan Filiz, Kürşat Öksüz, Merve Gazi, Nurgül Keleş, Nuri Özçelik, Rabia Arslan, Ramazan Öner, Selenay Sürücü ve Uğur Avcı'nın yapıtları da, özgün ifade biçimleriyle dikkat çektikleri sergilemeye değer bulundu.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı ve 5 Mart'a kadar açık kalacak ödül sergisi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde dün açıldı.

Dün akşam yapılan bir törenle de ödüller sahiplerine verildi.