Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişi için tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol talep edildi. Peki, Turgay Erdem kimdir? Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem neden tutuklandı?

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem 1959’da Bursa’da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde yaptı. 1977'de girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 1983'te bitirdi. 1985'te Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998’den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı’na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi. 2006’da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.

TURGAY ERDEM NEDEN TUTUKLANDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda bir önceki dönem Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişi için tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol talep edildi.