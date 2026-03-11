Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Turgay Genç'in de yer aldığı 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Turgay Genç kimdir? Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç neden gözaltına alındı?

TURGAY GENÇ KİMDİR?

1976 yılında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde doğan Turgay Genç, tüm eğitim ve meslek hayatını doğduğu şehirde geçirdi. 1998 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra, aktif siyasete adım atan Genç, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında çeşitli görevler üstlendi.

2004 yılında CHP'den Düzlerçamı Belediyesi başkan adayı olan Genç, 2006-2009 yılları arasında partisinin il yöneticiliği kadrosunda görev aldı. 2009 yerel seçimlerinde ise Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde, Büyükşehir Belediyesinde İmar Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2014 yerel seçimlerinde ise Döşemealtı Belediye Başkanı olarak seçilen Turgay Genç, özellikle kentin altyapı ve imar projelerinde aktif rol aldı.

TURGAY GENÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’nde yapılan asfalt ve kaldırım ihalesine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç’in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DÖRT AY ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Aralık 2025'te de Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Mali suçlar iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ardından Murat Çelik, Şaban Ünar, Mehmet Kala ve Durali Altun tutuklanmış, altı kişi de adli kontrolle serbest kalmıştı.