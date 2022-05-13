TÜRGEV’de görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı

13 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 ilin valisi değiştirildi, dokuz ilin valisi merkeze çekildi. Merkeze çekilenler arasında aynı zamanda kayyım olarak da görev yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kar yağışlarının ardından günlerce elektriksiz kalan Isparta’nın valisi Ömer Seymenoğlu da yer aldı.

Eşi eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın Gezi Parkı davası kararlarını eleştirmesinin ardından merkeze çekilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın da kararnamesi resmen çıktı. Kayyum olarak da görev yapan Batman Valisi Hulusi Şahin ise Malatya Valiliği’ne atandı. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda “Hükümet Grubu”nda görev yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği’ne atandı. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile birlikte TÜRGEV’in “Vakıf Meclisi”nde görev yapan Yiğitbaşı, ilk “türbanlı vali” oldu.

LAİKLİK KARŞITI KİTAP

Güran Yiğitbaşı’nın kayınpederi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı, üniversitede basılan ve “Atatürkçülük karşıtı görüşlerin yer aldığı, laikliğin dinsizlik olarak tanımlandığı, tarihi gerçeklerin tahrif edildiği” belirtilen bir tarih kitabının önsözünü yazması ile gündeme gelmiş, Eylül 1998’de görevinden istifa etmişti. Yiğitbaşı, kayınpederinin rektör olarak görev yaptığı ile vali olarak döndü.

Nesin Vakfı’nın hesaplarına bloke konulmasıyla gündeme gelen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, Bolu Valisi olarak görevlendirilirken terör örgütü PKK’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar sırasında Şırnak Valisi olarak görev yapan Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği’ne atandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Özel Kalem Müdürü olan mülkiye müfettişi Tuncay Akkoyun da Karaman Valisi olarak görevlendirildi. Kılıç, Akkoyun ve Ekici ile birlikte bakanlıktaki toplam altı bürokratın vali olarak atanması dikkat çekti. İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği’ne, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği’ne ve Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise Uşak Valiliği’ne atandı.

Göç İdaresi Başkanvekili Savaş Ünlü, başkanlığa getirildi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ergün’den boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanırken mülkiye müfettişi olan Selçuk Arslan, İller İdaresi Genel Müdürü oldu.

AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Daha önce OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyeliği de yapan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ise Kırşehir Valisi olarak atandı. Buhara, 7 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul’dan milletvekili aday adaylığı için AKP’ye başvuru yapmıştı. Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP’li Menderes Türel döneminde belediyenin genel sekreterliğini yürüten Birol Ekici, Kırklareli Valisi yapıldı. Mülkiye başmüfettişi Ekici, TBB Genel Sekreterliği’ni yürütüyor.