Yeni vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
Valiler kararnamesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Vali olarak atananlar arasında dikkat çekici isimler yer alıyor.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla 20 ilin valisi değiştirildi, 10 ilin valisi ise görevden alındı. Söz konusu kararla bazı valiler görevden alındı, bazılarının ise görev yerleri değiştirildi.
Vali olarak atananlar arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de Bolu Valisi olarak atanan Erkan Kılıç. Söz konusu isim geçen günlerde Nesin Vakfı’nın hesaplarına bloke konulmasıyla gündeme gelen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünde 2018’den beri Müdür Vekili olarak görev yapıyordu.
Vakfın hesabına bloke konduğu tarih 5 Nisan 2022 olarak biliniyor.
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