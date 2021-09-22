"TÜRGEV’e bedelsiz tahsis edilen yurt 'Barınamayan' öğrencilere verilsin" çalışması

22 Eylül 2021 Çarşamba, 16:55

Öğrenciler, İzmit Cumhuriyet Parkı’nda “Barınamıyoruz” sloganı ile başlattıkları oturma eylemlerini sürdürüyor. Kocaeli Üniversitesi’nde değişik bölümlerde okuyan öğrencilere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de destek verdi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İLE DİYALOG

Yaklaşık 20 kişilik grup bir araya gelerek sabaha kadar oturacaklarını belirtti. Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpay Polat, parkta bulunan kitleye taleplerini sordu.

Öğrencilerle Polat arasında şu konuşmalar geçti:

Öğrenci: Kalacak bir yerim yok, diyorum. Bunu da görüyorlar şimdi yani bir şekilde. Bunu çözmemiz lazım. Başka bir çözüm yolu varsa gerçekten onu yapalım.

Polat: Benim var işte Eviniz yoksa diyorum, alayım götüreyim.

Öğrenciler: Bir anlık çözüm değil.

Polat: Ne yapabilirim yani şu an size yurt mu inşa edeyim?

Öğrenci: Sizinle ilgili bir sorun değil. Biz barınamıyoruz. Yurt ücretlerimizi karşılayamıyoruz. Ev ücretlerini karşılayamıyoruz. Bizim tamamen sorunumuz budur. Ve biz bu taleplerimiz gereken yerlere ilettiğimiz, ulaştığı zaman ve çözüm bulduğu zaman biz de rahatlıkla barınabildiğimiz yerleri geçmesini… Arkadaşlarımızın gerçekten rahatlıkla okulunu okuyabildiği, okuldan sonra çalışma derdi, dersteyken ‘Bugün işte nasıl çalışacağım’ vs. bunu düşünmediği bir ortam istiyoruz.

Polat: Tamam bugün ne yapmak istiyorsunuz?

Öğrenci: Taleplerimizi dile getireceğiz. Her gün sorunlarımız çözülene kadar burada durmaya devam edeceğiz.

Polat: Kaça kadar burada kalacaksınız?

Öğrenci: Sabaha kadar.

Polat: Sabaha kadar burada kacaksınız, bu havada!

Öğrenci: Bu ülkede 20 yıldır; öğrenciler zaten hani yeterince öğrenci hayatı’ diye bir betimleme var, 20 yıl bu betimlemeni içinden çıkamadılar. Her yerde inşaat olduğu halde insanlar hâlâ kiracılara yüksek fahiş fiyatlar veriliyor. Yurtlara fahiş fiyatlar veriliyor. İnşaat ülkesi olduğumuz halde fahiş fiyatlar verildiğini hepimiz biliyoruz ve bir çözüm aranmıyor hâlâ öğrenciler için bir çözüm yok.

Polat: Bu yaptığınız da bir çözüm değil.

BAŞKAN HÜRRİYET: “DIŞARIDA KALMAYIN”

Kocaeli’nin CHP’li tek belediyesi olan İzmit Belediyesi, öğrencilere kumanya ve sıcak çay ikramında bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

“Bizim sizler için şu anda en hızlı yapabileceğimiz şey, Vadi İzmit Konutları’nda bizim dairelerimiz var. O dairelerden belli bir miktarını geçici bir süre de barınmanız için size ücretsiz tahsis edebiliriz. Onun akabinde de arkadaşlarım bugün gerek dönüştürebilecek bir yer var mı ona bakıyorlar olmazsa bir kiralama yöntemiyle, bir yapı kiralayıp öğrenci misafirhanesine döndürüp sizlere tahsis edebiliriz. Bugün çalışmaya başladı arkadaşları, bugün bir noktaya geldik ama günü netleştiremedik. O yüzden net söyleyemiyorum.

TÜRGEV'E TAHSİS EDİLEN YURT İÇİN MECLİS KARARI GEREKİYOR

Öğrencilerden gelen AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında TÜRGEV’e bedava tahsis ettiği yurt hakkındaki sorusuna ise Başkan Hürriyet; şöyle konuştu: