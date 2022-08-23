Turgutlu Belediyesi Kitap Fuarı başlıyor

23 Ağustos 2022 Salı, 17:45

Turgutlu Belediyesi, dördüncü kez gerçekleştireceği Kitap Fuarı’nda okuyucuları buluşturmaya hazırlanıyor. Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri bünyesinde düzenlenecek Kitap Fuarı, 28 Ağustos Pazar günü kurulacak ve 11 Eylül Pazar gününe dek ziyaretçilerini ağırlayacak.

Turgutlu halkının Kitap Fuarı’na gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geçtiğimiz dönemlerde kurduğumuz Kitap Fuarı’na hemşehrilerimizin ilgisi oldukça fazla oldu. Bu nedenle okuyucularımızı yayınevleri ve yeni kitaplarla buluşturmak adına 28 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Orta Park Saat Kulesi önünde Kitap Fuarımızı düzenleyeceğiz. Bütün hemşehrilerimizi Kitap Fuarımıza davet ediyorum” diye konuştu.