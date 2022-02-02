Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 5 bin TL oldu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 16:19

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediye - İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeye göre Turgutlu Belediyesi personelinin 2022 yılında bekar bir çalışan için alacağı en düşük ücret net 5000 TL olarak belirlendi.

İmzalanan sözleşmede bu yıl pek çok ilk de yer aldı. İlk defa günlük ücret uygulamasına geçildi. Böylece Turgutlu Belediyesi personeli, 30 gün çeken aylarda 30 günlük ücret, 31 gün çeken aylarda 31 günlük ücret ödenecek. Yine ilk defa bu sözleşmeyle birlikte, temizlik personellerine her ay maaşlarıyla birlikte net 50 TL tutarında 'koku parası yardımı' yapılacak.

AKIN: TÜRKİYE'NİN EN İYİ SÖZLEŞMELERİNDEN BİRİNİ İMZALADIK

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Asgari ücreti az bulduğumuzu daha önce söylemiştik. Geçen dönemde asgari ücretin çok üzerinde maaş vermiştik. Hiçbir çalışanımızın hakkını ‘bir gün sonra verelim’ diye düşünmedik, ‘önce bizim çalışanımızın hakkı’ dedik. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Türkiye’deki, belediyeler arasındaki en iyi sözleşmelerden bir tanesine imza attık. Belediye – İş Sendikası ile imzaladığımız sözleşmenin hem belediyemize hem de çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye –İş Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin, ise “Tüm üyelerimiz adına göreve geldiğiniz ilk günden beri emeğin ve emekçinin yanında olduğu için Başkanımız Çetin Akın ve ekibine; şahsım, şubem ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Sözleşmemiz, sendikamız ve belediyemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.