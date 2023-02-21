Turgutlu’da üç okul için yıkım kararı verildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Manisa’nın Turgutlu ilçesinde deprem yönetmeliğine aykırı olduğu belirlenen 3 okulun bu hafta boşaltılacağı ve öğrencilerin önümüzdeki hafta yeni okullarında eğitim öğretime başlayacağı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:41
Turgutlu’da üç okul için yıkım kararı verildi
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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Turgutlu Kaymakamlığı ile Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okul binalarında inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Turgutlu ilçesindeki 3 okulun tahliye edilmesi kararı alındı. 7 Eylül Ortaokulu, Hilmi Pekcan İlkokulu A Blok (3. ve 4. sınıflar) ve Avşar Ortaokulu’nun yıkılmasına karar verildi. Pazartesi gününden itibaren yıkılma kararı alınan okullarda okul araç gereçleri taşınacak ve ardından önümüzdeki hafta pazartesi günü okulların öğrencileri başka okullara kaydedilecek. 

7 Eylül Ortaokulu öğrencileri Atatürk İlkokuluna, Hilmi Pekcan İlkokulu A Blok öğrencileri Hasan Üzmez Ortaokuluna, Avşar Ortaokulu öğrencileri Avşar İlkokuluna geçerek 2022-2023 dönemini bu okullarda tamamlayacak. Yetkililer, Turgutlu’daki diğer okulların depreme dayanıklı olup olmadığının incelemesinin devam ettiğini belirtti. 

Dün de Manisa’nın Salihli ilçesinde 5, Kula’da da 1 okul için yıkım kararı verilmişti.


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