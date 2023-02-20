Manisa’da altı okula yıkım kararı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 17:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 17:00

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen iki büyük yıkıcı depremin ardından Manisa’da da okullar tahliye edilmeye başladı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 okul için depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verildi. Yapılan test sonucunda ilçede eğitim öğretim yapan Atatürk Ortaokulu, Alpaslan İlkokulu, Fahriye Hanım İlkokulu A Blok, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi C Blok ile Durasıllı Zübeyde Hanım Anaokulu için yıkım kararı verilerek okulların başka okullara taşınmasına karar verildi. Salihli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Eğitim yuvalarında çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlarken onlara en güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarını sağlamak hepimizin öncelikli görevidir. İlçemizde, daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 11 okulumuzun güçlendirme çalışması tamamlanmıştır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan depremsellik incelemesi sonucunda ilçemizde risk taşıyabileceği değerlendirilen binalar hakkında yıkım kararları verilmiştir” denildi.

KULA’DA BİR OKUL

Kula ilçesinde de yapılan denetimlerde, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen 1 okulun tahliye edilerek yıkılacağı ve ilçedeki diğer okullarda da deprem denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkili birimlerce denetimleri yapılan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunun olabilecek bir depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilerek tahliye kararı verildi. Kısa süre içerisinde tahliye edilerek yıkımına başlanacak olan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumu, dayanıklı bir yapı ile yeniden inşa edilecek. Öte yandan ilçedeki diğer tüm okullarda da denetimin devam ettiği ve herhangi bir tespit yapılması durumunda diğer okullara da tahliye ve yıkım kararı verilebileceği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER İLÇE MERKEZİNE TAŞINACAK

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ilçeye bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün planlaması dahilinde ilçe merkezindeki İbrahim Özboyacı Mesleki Eğitim Merkezi'ne taşınacak. Eğitim öğretim hayatlarına ilçe merkezinde devam edecek Bebekli öğrencileri, okul binasının yeni hizmet binasının inşasına kadar eğitimlerini burada sürdürecek.