Turhan Çömez hastane raporunu paylaştı! 5 yaşındaki çocuk istismar edilip katledildi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 11:39

Güncelleme: 18.01.2025 - 12:02

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildi. Vahşeti, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez duyurdu. Hastane raporunu paylaşan Çömez, çocuğun hastaneye getirildiğinde hayatını kaybetmiş olduğunu ifade etti.

NARİN CİNAYETİNİ HATIRLATTI, ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından hastane raporunu paylaşan Çömez, şu açıklamalarda bulundu:

"Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün. Çok acil ilginizi bekliyorum.

Ben biraz Şanlıurfa'dan bilgi aldım ve biraz da raporu analiz ettim. Maalesef 5 yaşındaki bir kız çocuğu çok acımasızca tecavüz edilmiş. Raporda da yazıyor zaten. Boynunda da bazı izler var. Ölüm sebebinin boğulma olduğunu tahmin ediyorum ama otopsi raporu henüz yok. Zaten cansız bir şekilde hastaneye getirilmiş. Doktorlar hayata döndürmek için bütün müdahaleleri yapmış. Hiçbir eksik yok orada fakat çocuk maalesef hayatını kaybetmiş.

Bu konuda uyarı yapmamın nedeni şu; adli tıp aşamasında hata yapılmaması son derece önemli. Maalesef önümüzde kötü örnekler var, Narin örneği var. Bu sebeple olay daha çok yeni olduğu için delillerin kaybolmaması adına doğru işlem yapılması için uyarıda bulunmak istedim. Eğer adli tıp sürecinde bir hata yapılmazsa -ki yapılmamasını ümit ediyorum- çok önemli delillerin hala var olduğunu tahmin ediyorum. O bakımdan yetkilileri, sorumluları görevini ciddiyetle yapmaya davet ettim."