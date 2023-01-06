Turhan Çömez'in acı günü! Babasını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’in babası Hasan Çömez, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 21:37
Turhan Çömez'in acı günü! Babasını kaybetti
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babası Hasan Çömez’i kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi paylaşan Çömez şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili babam, Hasan Çömez, Hakk’ın Rahmetine kavuştu. Cenazesi (07/01/2023) yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Dostlar sağolsun”


Turhan Çömez Acı haber Hasan Çömez

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