Turhan Çömez'in acı günü! Babasını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’in babası Hasan Çömez, hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babası Hasan Çömez’i kaybettiğini duyurdu.
Acı haberi paylaşan Çömez şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili babam, Hasan Çömez, Hakk’ın Rahmetine kavuştu. Cenazesi (07/01/2023) yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Dostlar sağolsun”
Sevgili babam,— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) January 6, 2023
Hasan Çömez,
Hakk’ın Rahmetine kavuştu.
Cenazesi (07/01/2023) yarın ikindi namazını müteakip,
Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecektir.
Mekanı cennet olsun.
Dostlar sağolsun. pic.twitter.com/QYOQfI94yv
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