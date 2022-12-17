İYİ Partili Turhan Çömez: Demirtaş ve Kavala'nın hapiste olması hukuksuzluk
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın mahkumiyetini "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi.
Halk TV'de yayınlanan Halk Meydanı programına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili kaygı ve eleştirilere katıldığını dile getiren Çömez, "Türkiye AİHM'ye taraf olmuş, imza atmış bir ülke. Ve AİHM'ye göre bu insanların cezaevinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada da bir hukuksuzluk var" dedi.
"Bu ülkeden herkesin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var" diyen Çömez sözlerine, "Siz bana yıllar önce bir ülkenin güçlü bir ülke olması için ne lazım diye sorsaydınız. Ben size askeriyesi, ekonomik gücü derdim. Bugün bir şey söylüyorum: Hukuk" diyerek devam etti.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi geçtiğimiz günlerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "derhal tahliye edilmesi" yönündeki çağrısını yinelemişti.
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