Turistleri taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı: 30 yaralı!
Denizli'nin Çardak ilçesinde Taylandlı turist kafilesini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 30 kişi hastanelere kaldırıldı.
Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen İ.T. yönetimindeki turizm şirketine ait 34AE1422 plakalı otobüs, Çardak Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ş.U. yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durdu.
Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- MSB'den açıklama geldi!
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- 'Bölünme yok'