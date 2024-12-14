Turistleri taşıyan otobüs ve iş makinesi çarpıştı: Çok sayıda yaralı...

Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan otobüs ve iş makinesi çarpıştı: Çok sayıda yaralı...
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:17

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde meydana geldi.

Mehmet Güzel’in kullandığı 41 AGH 651 plakalı ve Endonezyalı turistlerin içinde olduğu otobüs ile Akın Kılıç’ın kullandığı 50 06 002 plakalı iş makinesi çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Kazada 2 aracın sürücüsü ile Endonezyalı 5 turist yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #Nevşehir #turist

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