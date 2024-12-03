Akşam yemeğine yöresel lezzet arayanlara: Nevşehir mutfağından enfes dıvıl tarifi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:57

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:57

Türk mutfağının zengin yemek kültürü içinde yer alan dıvıl, Nevşehir yöresine özgü, hem besleyici hem de doyurucu bir yemektir. Ana malzemesi bulgur olan bu geleneksel tarif, lezzetini baharatlar ve patatesten alır. Dıvıl, köfteye benzeyen yapısıyla genellikle ana yemek olarak servis edilir ve yanında yoğurtla birlikte sunulur. Peki, akşam yemeğine yöresel lezzet arayanların çok seveceği bu yemek nasıl yapılır? İşte, Nevşehir mutfağından enfes dıvıl tarifi...

DIVIL TARİFİ

Malzemeler

Köfte harcı için:

2 su bardağı ince bulgur

2 adet büyük boy haşlanmış patates

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı un

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt (isteğe bağlı)

Taze nane veya maydanoz

DIVIL YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına ince bulguru koyun.

Üzerine bulguru ıslatacak kadar sıcak su dökün ve üzerini kapatarak bulgurların yumuşamasını bekleyin.

Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürecektir.Haşlanmış patatesleri rendeleyin veya iyice ezerek püre haline getirin.

Yumuşamış bulgurlara rendelediğiniz patatesleri, rendelenmiş kuru soğanı ve biber salçasını ekleyin.

Karışıma tuz, kimyon, pul biber ve karabiberi ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Karışıma azar azar unu ekleyerek yoğurun.

Köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Kopardığınız parçaları yuvarlayarak yassı köfte şekli verin.

Eğer harç elinize yapışıyorsa, ellerinizi hafifçe ıslatarak şekillendirme işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Şekillendirdiğiniz dıvılları kızgın yağa atarak her iki yüzü altın sarısı rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kızaran dıvılları kağıt havlu serili bir tabağa alın.

Dıvılları sıcak olarak servis edin.

Yanında sarımsaklı yoğurt ile sunarak lezzetini artırabilirsiniz.

Üzerini taze nane veya maydanoz ile süsleyerek görselliği zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!